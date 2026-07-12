La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del presidente Javier Milei al expresar su respaldo a los docentes en medio del conflicto por el financiamiento educativo y los reclamos salariales que enfrenta el Gobierno nacional.

Ads

A través de una publicación en la red social X, Villarruel recordó su paso por el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, al conmemorarse un nuevo aniversario de la institución, y aprovechó para destacar el trabajo de los educadores.

El Instituto Social Militar Dámaso Centeno comenzó su historia hace más de un siglo con una idea profundamente argentina: brindar educación, contención y oportunidades a quienes más lo necesitaban.



Desde entonces, miles de alumnos pasaron por sus aulas y encontraron ahí una… pic.twitter.com/Q4y3PnFcQl — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 12, 2026

"Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan", afirmó la vicepresidenta, en un mensaje que fue interpretado como un nuevo contraste con la postura del Ejecutivo frente a las demandas del sector.

Ads

En el mismo texto, recordó su experiencia como egresada del establecimiento y aseguró que allí recibió "una excelente formación académica" y aprendió valores que la acompañan hasta la actualidad. También saludó a directivos, docentes, no docentes, alumnos, exalumnos y familias de la institución.

Nuevo gesto de diferenciación

Las declaraciones se suman a otros pronunciamientos recientes en los que Villarruel tomó distancia del discurso oficial.

Ads

Puede interesarte

Durante su participación en los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, la vicepresidenta sostuvo que "sin trabajo y sin producción no hay patria" y reclamó poner el foco en "los discapacitados, los jubilados y los que hoy están pasando estrechez económica".

Además, destacó la necesidad de un mayor federalismo al señalar que "la Argentina no es la Ciudad de Buenos Aires, es todo el país", y aseguró que por el momento no piensa en una candidatura, aunque sus intervenciones públicas continúan exhibiendo diferencias con distintos aspectos de la gestión nacional.