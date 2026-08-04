La senadora provincial de Fuerza Patria, Mónica Macha, participó en Morón del conversatorio "Propuestas legislativas en torno a la violencia digital", donde repasó las iniciativas que impulsa desde hace varios años para prevenir, abordar y sancionar este tipo de violencias, especialmente aquellas que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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La actividad fue organizada por la Comisión de Género y Diversidad de la Asociación de Magistrados y Magistradas y Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de Morón. Del encuentro participaron representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales, familiares de víctimas y especialistas para debatir nuevas herramientas frente a las violencias que se ejercen en los entornos digitales.

Durante su exposición, Macha recordó que desde 2022 trabaja junto a víctimas, familiares y organizaciones para visibilizar la problemática e impulsar cambios legislativos. En ese marco destacó la sanción, en 2023, de la Ley Olimpia, que modificó la Ley 26.485 e incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia por motivos de género.

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La legisladora también repasó otros proyectos que impulsa, entre ellos la Ley Belén, presentada en 2022 e inspirada en el caso de Belén San Román, que propone modificar el Código Penal para establecer sanciones específicas a las prácticas de acoso y violencia en entornos digitales.

Conversatorio “Propuestas legislativas en torno a la violencia digital”, organizado por la Comisión de Género y Diversidad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón. pic.twitter.com/N8ZDojyHTC — Mónica Macha (@MoniMacha) August 4, 2026

Asimismo, mencionó la Ley Ema, impulsada en 2025 junto a Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, que propone la creación de un Programa Nacional para la Prevención y el Abordaje Integral de la Violencia Digital en el ámbito educativo. Ese mismo año también promovió la Guía Ema, una herramienta gratuita destinada a la prevención, detección y acompañamiento de situaciones de violencia digital en las escuelas.

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En la provincia de Buenos Aires, además, presentó un proyecto para incorporar la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar, con el objetivo de ampliar las herramientas de protección y respuesta para las víctimas.

"Es necesario y urgente abordar la violencia digital desde todos los ámbitos y construir nuevas herramientas para prevenirla, sancionarla y acompañar a quienes la atraviesan", sostuvo Macha.

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Un fallo que marcó un antecedente

Durante el conversatorio también se analizó un fallo del Departamento Judicial de Morón que condenó a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra una niña, grooming y sextorsión, en una causa en la que intervino el fiscal Claudio Oviedo.

Según destacaron durante la actividad, el caso constituye un antecedente que refleja la importancia de que la Justicia cuente con herramientas para comprender y abordar las distintas dimensiones que adquiere la violencia en los entornos digitales, especialmente cuando involucra a niñas, niños y adolescentes.

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"Es fundamental que estos debates también se den dentro de la Justicia, porque necesitamos una Justicia que cuente con las herramientas necesarias para ser más accesible y efectiva frente a las nuevas formas de violencia por razones de género", afirmó la senadora.

Del encuentro participaron Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora de la Ley y la Guía Ema; la psicóloga Soledad Fuster, referente de GENTIC; los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti; el presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas y Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de Morón, Matías Rapazzo; y la secretaria general de la entidad y referente de la Comisión de Género y Diversidad, Andrea Molaro, quien estuvo a cargo de la moderación.