Violencia en las escuelas: agredieron a una preceptora durante un conflicto entre alumnos en Olavarría
La trabajadora recibió un golpe en el rostro y las autoridades organizaron una jornada institucional para abordar los episodios ocurridos.
Una preceptora fue agredida durante un conflicto entre estudiantes en la Escuela Normal de Olavarría, donde funciona la Secundaria N°10. El episodio volvió a encender la preocupación por los hechos de violencia dentro de la institución educativa.
De acuerdo con la información publicada por el medio local Infoeme, la trabajadora recibió un golpe en el rostro mientras intervenía en medio de la situación protagonizada por alumnos.
Tras el incidente, desde la Jefatura Distrital confirmaron que se desarrollará una jornada de trabajo especial durante el turno mañana con el objetivo de abordar los episodios de violencia registrados en el establecimiento.
La actividad se realizará en dos etapas y contará con la participación de autoridades de Jefatura Distrital, inspectores y estudiantes. Desde la institución educativa señalaron que durante la mañana se trabajará de manera conjunta para analizar lo sucedido y avanzar en estrategias de prevención y convivencia escolar.
El nuevo hecho de violencia generó preocupación entre las autoridades educativas y modificará el normal desarrollo de las actividades en el turno mañana de este jueves.
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