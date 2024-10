👉🏻 Violencia en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui): tiraron gas pimienta en una asamblea de estudiantes. Luego, militantes libertarios fueron agredidos. pic.twitter.com/8Trf9xG2CZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 14, 2024

Alejandra Cajal, empleada administrativa de UNQui y testigo del incidente, señaló que un grupo de cuatro o cinco personas se acercaron al inicio de la asamblea con carteles diciendo que querían estudiar y que no se realizara la asamblea.

En diálogo con IP Noticias, dijo que la actitud que tenían era de provocación. “No es la primera vez que hay inconvenientes con estas personas”, refirió.

“Les empezaron a decir que se fueran, no se quisieron ir, y de un momento a otro tiraron gas pimienta. Una chica se desvaneció y nos fuimos todos corriendo”, indicó. Finalmente, a empujones y golpes los terminaron desalojando. Allí los que reclamaban estudiar y que la asamblea no siguiera, denunciaron que terminaron heridos. Más tarde llegó el SAME y la policía.

La testigo dijo que los que irrumpieron “no son estudiantes de la universidad, es gente de afuera” y que al momento del hecho "no tenían una identificación partidaria”.

No obstante el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, quien además es referente de La Libertad Avanza en Quilmes, hizo “responsable por las lesiones de los militantes nuestros en la Universidad de Quilmes a las autoridades de la universidad, el gobernador, el municipio”. “Pegar entre muchos es de cobardes”, agregó tras el incidente registrado en la tarde de este lunes.

La asamblea pudo reanudarse minutos después y definían una ocupación de la sede hasta el viernes.