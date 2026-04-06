Un alumno de 17 años resultó con quemaduras luego de que una compañera le arrojara agua caliente dentro del aula, en presencia de otros estudiantes y un docente, en una escuela secundaria del partido bonaerense de Florentino Ameghino.

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Según relató la madre del joven agredido, el episodio fue como consecuencia de una situación de hostigamiento que, asegura, se arrastra desde hace al menos dos años.

“En varias oportunidades asistí a la escuela para dar a conocer el estado en el que se encontraba mi hijo. Llegó a plantear cambiarse de institución o dejar de asistir porque no soportaba más el acoso y el maltrato. Hasta hoy, no obtuvimos respuestas”, expresó a La Brújula web.

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De acuerdo a su testimonio, el conflicto que derivó en la agresión comenzó durante una clase de educación física, desarrollada en otro espacio. Allí, un roce accidental entre ambos alumnos habría desencadenado una reacción desmedida por parte de la joven, en un contexto donde —según la familia— ya existían insultos reiterados hacia el estudiante, a quien habrían calificado de manera despectiva.

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Al regresar al aula, la situación escaló. Fue entonces cuando la alumna tomó un termo con agua caliente y se lo arrojó directamente al rostro. Como consecuencia, el joven sufrió quemaduras en la zona debajo de la barbilla, cuello, hombro y parte del brazo.

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Tras el hecho, fue trasladado por autoridades del establecimiento al hospital local, donde recibió atención médica inmediata.

La madre radicó la denuncia policial correspondiente. Interviene la Ayudantía Fiscal local y el caso fue elevado a la Fiscalía de Junín. Actualmente, el joven cuenta con una medida de restricción con la alumna.

Como solución, las autoridades propusieron pasar al alumno agredido al turno noche, aunque desde la familia no están de acuerdo. Según indicaron, el año pasado la alumna agresora habría protagonizado un episodio similar con otro compañero, además de registrar situaciones previas de agresión física.