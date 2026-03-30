Un grave episodio de violencia escolar volvió a encender las alarmas en la provincia de Buenos Aires. Un estudiante de 14 años fue brutalmente agredido por un compañero dentro de la Escuela Secundaria N° 38 de Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte





El hecho derivó en una denuncia policial y protestas del centro de estudiantes.

Según se reconstruyó, el conflicto comenzó durante la primera hora de clase por una discusión vinculada a un banco. El agresor tomó a la víctima del cuello, la arrojó al piso y la golpeó con trompadas y patadas. Como consecuencia, el adolescente sufrió fracturas en el rostro y debió recibir atención médica.



Desde el equipo directivo emitieron un comunicado en el que señalaron que la prioridad “absoluta” es garantizar la integridad de los estudiantes y “restablecer el diálogo” dentro de la institución. También destacaron que los docentes intervinieron desde el primer momento y que cuentan con el acompañamiento de equipos de supervisión para abordar la situación.



“La escuela es un espacio de cuidado, aprendizaje y crecimiento donde la violencia no tiene lugar”, afirmaron de acuerdo al medio local La Capital.



Sin embargo, la respuesta institucional fue cuestionada por el centro de estudiantes, que convocó a una protesta frente al establecimiento. La organización reclama “soluciones reales” y mayores garantías de seguridad.



Entre las críticas, los alumnos señalaron que durante la agresión hubo una intervención tardía. Según indicaron, un docente se mostró “paralizado” y recién minutos después la vicedirectora logró retirar al agresor del aula, cuando la violencia ya había escalado.



Además, sostuvieron que no se trató de un hecho aislado. Denunciaron antecedentes de bullying contra la víctima y otras situaciones de conflicto dentro de la escuela que, aseguran, no fueron abordadas con la seriedad necesaria. “Esto genera un clima de inseguridad generalizado, donde nadie se siente completamente seguro”, advirtieron.



En ese marco, el centro de estudiantes exigió medidas concretas y urgentes, como la implementación de talleres obligatorios sobre bullying, convivencia y resolución de conflictos, junto con un seguimiento sostenido de estos casos.

Ads