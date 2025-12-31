Un episodio de violencia se registró en la zona céntrica de Quilmes, cuando una pelea entre “trapitos” terminó con al menos dos personas heridas con arma blanca. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza de la Madre, a pocos metros de la estación ferroviaria.

Ads

Según relataron vecinos del lugar, el enfrentamiento se produjo entre dos grupos que suelen permanecer habitualmente en esa zona. Testigos señalaron que las discusiones y peleas son frecuentes y generan un clima de permanente tensión.

“Esto pasa todos los días, es una cosa de día y de noche”, expresó un vecino de acuerdo al medio Perspectiva Sur.

Ads

🔪🚨 Batalla campal entre trapitos



Otra pelea violenta en Quilmes: Dos grupos se enfrentaron a cuchillazos en la zona de la Plaza de la Madre. Hubo heridos y debió intervenir el SAME.

Vecinos advierten que los episodios se repiten “de día y de noche” en el barrio. pic.twitter.com/N5lwDRsCoX — Perspectiva Sur (@perspectivasur) December 30, 2025

Como consecuencia del violento episodio, dos personas sufrieron heridas de arma blanca y debieron ser asistidas por personal del SAME, que las trasladó a un centro de salud. De acuerdo a la información oficial, ambos heridos se encontraban con vida al momento del traslado.

Este nuevo hecho se suma a otros episodios recientes que generaron inquietud en el centro de Quilmes. El Municipio repudió los hechos de violencia ocurridos el lunes 22 de diciembre durante una manifestación contra el tratamiento del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, que derivó en disturbios frente al edificio del Honorable Concejo Deliberante.

Ads

Puede interesarte