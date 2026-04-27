El violento episodio se registró durante la madrugada de este lunes en Berisso, donde un motoquero de aplicación fue víctima de un asalto seguido de privación ilegítima de la libertad por parte de un grupo de delincuentes.

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Según denunció la víctima, el hecho comenzó cuando levantó a una pasajera en la zona de Montevideo y 35, a quien reconoció de vista y apodan “La Flaca”.

El viaje continuó hasta inmediaciones de 26 y 156, donde la mujer descendió con la excusa de comprar estupefacientes.

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Según informó Ahora Berisso, en ese momento, el trabajador fue sorprendido por al menos tres sujetos que lo atacaron por la espalda. Uno de ellos se subió a la motocicleta y, bajo amenazas con un cuchillo en el cuello, tomó el control del rodado, mientras otro le cubría la cabeza con su propia campera.

Bajo estas condiciones, lo trasladaron por varias cuadras hasta obligarlo a descender a golpes. Luego lo llevaron a un galpón precario con piso de tierra, donde —siempre según su relato— lo mantuvieron cautivo durante aproximadamente dos horas.

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Durante el encierro, los delincuentes le colocaron un pasamontañas y, entre insultos y agresiones físicas, le sustrajeron todas sus pertenencias: un teléfono celular, un reloj, un anillo, una campera, una mochila y dos cascos. Posteriormente, dos de los asaltantes escaparon a bordo de la motocicleta robada, mientras que un tercero permaneció en el lugar con la orden de atarlo.

Sin embargo, en un giro inesperado, el hombre que lo custodiaba decidió liberarlo y le indicó que huyera antes de que regresaran sus cómplices. Aún desorientado y con el rostro cubierto, la víctima logró escapar hasta la zona de calles 28 y 162, donde pudo quitarse el pasamontañas.

Finalmente, al cruzarse con un patrullero en 29 y 170, dio aviso a la Policía. Si bien no sufrió heridas de gravedad, el moto remisero presentaba golpes producto de la agresión.

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En cuanto a la mujer que había abordado el viaje, el damnificado manifestó que no cree que haya estado involucrada en el ataque. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los responsables del hecho.