Violento intento de robo: Un policía retirado abatió a tiros a un motochorro en Gerli
Dos delincuentes, uno de ellos armado, interceptaron al policía retirado cuando llegaba al domicilio. Forcejeó y alcanzó a empuñar un arma para defenderse.
Un violento episodio de inseguridad terminó con un delincuente abatido en la localidad de Gerli, jurisdicción del partido de Avellaneda.
El hecho ocurrió cuando un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), de 71 años, llegaba a su domicilio sobre la calle Casacuberta y fue interceptado por dos delincuentes, a bordo de una motocicleta.
⚠ Imágenes sensibles
Uno de los malvivientes lo sorprendió para exigirle dinero, mientras el otro aguardaba a bordo de la moto, y se desencadenó un violento forcejeo. La víctima logró sacar su arma y efectuó los disparos para defenderse.
Uno de los delincuentes cayó abatido sobre la cinta asfáltica, mientras que su cómplice logró darse a la fuga en moto en dirección a Lanús.
Al lado del cuerpo del delincuente se halló una réplica metálica de una pistola 9mm. En el caso ya interviene la UFI N° 1 de Avellaneda, que dispuso las pericias correspondientes en la zona.
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