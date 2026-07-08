Un violento episodio de inseguridad terminó con un delincuente abatido en la localidad de Gerli, jurisdicción del partido de Avellaneda.

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El hecho ocurrió cuando un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), de 71 años, llegaba a su domicilio sobre la calle Casacuberta y fue interceptado por dos delincuentes, a bordo de una motocicleta.

⚠ Imágenes sensibles

Conurbano Inseguro: Un vecino de Gerli se defendió a los tiros de un asalto cometido por dos motochorros. El enfrentamiento terminó con un delincuente abatido en el lugar y su cómplice herido dándose a la fuga. pic.twitter.com/6PwnRWf7B5 — Lanús Noticias (@lanusnoticias) July 8, 2026

Uno de los malvivientes lo sorprendió para exigirle dinero, mientras el otro aguardaba a bordo de la moto, y se desencadenó un violento forcejeo. La víctima logró sacar su arma y efectuó los disparos para defenderse.

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Uno de los delincuentes cayó abatido sobre la cinta asfáltica, mientras que su cómplice logró darse a la fuga en moto en dirección a Lanús.

Al lado del cuerpo del delincuente se halló una réplica metálica de una pistola 9mm. En el caso ya interviene la UFI N° 1 de Avellaneda, que dispuso las pericias correspondientes en la zona.

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