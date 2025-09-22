El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes (22 de septiembre) cuando dos delincuentes armados ingresaron a una vivienda ubicada en calle 136, entre 69 y 70.

El episodio se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando los ladrones –dos hombres de entre 20 y 30 años, ambos armados– sorprendieron a la propietaria, una jubilada de 77 años que se encontraba descansando en su dormitorio.

Los asaltantes redujeron a la víctima, la maniataron y amordazaron, aplicándole varios golpes de puño en la boca mientras le exigían dinero, informó El Día.

De acuerdo a la investigación, los malhechores contaban con datos precisos del entorno familiar. No se trata del primer hecho delictivo que sufre la vecina, aunque este episodio fue el de mayor violencia y riesgo para su integridad.

Durante casi cinco horas permanecieron dentro del inmueble, donde hostigaron de manera constante a la mujer, hasta que lograron apoderarse de todos sus ahorros en efectivo, diversas alhajas, documentos personales, tarjetas de crédito y débito, además de arrancar y llevarse el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Posteriormente, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Parte de la documentación sustraída apareció más tarde en la zona de 137 y 528.