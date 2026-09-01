Axel Kicillof mantuvo un encuentro formal con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo, en la Casa de Gobienro bonaerense. El objetivo central de la cumbre apuntó a diagramar los preparativos ante la inminente llegada del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires.

Ads

El sumo pontífice prevé visitar el Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown), y en Luján, donde el 11 de noviembre el Papa encabezará una misa que podría convocar a millones de personas como cierre de su agenda en el país.

Cabe mencionar que semanas atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había cuestionado que la Provincia no fuera convocada a la primera reunión de coordinación organizada por Nación. Sin embargo, y tras la queja, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue incorporado a la mesa junto a funcionarios nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba.

Ads

Colombo expresó su alegría por la visita apostólica y agradeció la predisposición del Gobierno bonaerense para trabajar en la organización del encuentro en Luján.

Además, por definición del presidente de la CEA, autoridades bonaerenses se pusieron en contacto con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino, encargada de la organización de la visita papal.

Ads

Por otro lado, en las últimas horas, una comitiva de avanzada de la Santa Sede arribó el domingo por la noche a la provincia de Córdoba con el propósito de establecer los detalles operativos y técnicos de la visita del Papa León XIV, fijada para el 10 de noviembre.

La confirmación oficial sobre las actividades definitivas y la hoja de ruta que el Pontífice cumplirá en el territorio provincial estará a cargo exclusivo de la Nunciatura Apostólica, según informaron fuentes del Gobierno de Córdoba.