En el marco del operativo especial por la la visita del papa León XIV a la Argentina se siguen conociendo detalles para este evento histórico con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte y facilitar los desplazamientos de los miles de fieles que participarán de las celebraciones en CABA y Luján.

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Es así que Trenes Argentinos implementará un esquema extraordinario de servicios ferroviarios para acompañar las actividades previstas entre el 9 y el 11 de noviembre. El dispositivo contempla cronogramas de día hábil, refuerzos nocturnos y servicios extendidos en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur,

Para ello, se diagramaron servicios especiales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, así como extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, especialmente para acompañar la desconcentración de los asistentes a la Vigilia con los Jóvenes y los traslados hacia Luján.

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Asimismo, las principales líneas operadas por Trenes Argentinos circularán con cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, pese a los feriados establecidos para esas jornadas.

Línea Sarmiento: más servicios para viajar hacia Luján

La línea Sarmiento tendrá un papel central en el operativo ferroviario, debido a la importante convocatoria prevista para la celebración del miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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El servicio Once–Moreno circulará con cronograma de día hábil, con un tren cada 11 minutos promedio, durante las tres jornadas y contará con servicios nocturnos especiales para facilitar los traslados durante la madrugada del lunes 9 y entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por su parte, el ramal Moreno–Mercedes triplicará su frecuencia durante el martes y el miércoles, con servicios especiales previstos desde las 3:00 del martes 10 hasta las 23:30 del miércoles 11.

El esquema contempla frecuencias aproximadas de 30 minutos promedio y la incorporación de un quinto coche a las formaciones para incrementar la capacidad de transporte.

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Línea San Martín: refuerzos y servicios especiales hacia la zona de Luján

Los servicios Retiro–Pilar/Dr. Cabred circularán con cronograma de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Además, se incorporarán servicios nocturnos durante la madrugada del lunes y entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, para facilitar los traslados hacia las distintas celebraciones.

Durante el martes y miércoles también se sumarán servicios entre Pilar y Dr. Cabred, ampliando las alternativas de transporte hacia la zona de Luján.

La estación Dr. Cabred, ubicada en Open Door, constituye una alternativa ferroviaria para quienes se dirijan hacia Luján, aunque será necesario completar el recorrido mediante otros medios de transporte locales.

Línea Mitre: servicios nocturnos y extensiones horarias

La línea Mitre incorporará servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, para facilitar los traslados hacia la celebración prevista en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, durante la noche del martes 10, los servicios de los tres ramales extenderán su funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 11, para acompañar la desconcentración de los asistentes a la Vigilia con los Jóvenes.

Línea Roca: refuerzos durante la madrugada y extensión de servicios

La línea Roca circulará con cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Además, se incorporarán servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes 9 para facilitar el acceso a las actividades previstas en CABA.

Durante la noche del martes 10, los ramales eléctricos extenderán su funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 11, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia con los Jóvenes.

Línea Belgrano Sur: servicios adicionales y extensión nocturna

La línea Belgrano Sur funcionará con cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

El ramal González Catán incorporará servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9, destinados a facilitar los traslados hacia CABA.

Asimismo, durante la noche del martes 10, los servicios de este ramal extenderán su funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 11.

Más cambios

Como parte del operativo especial de seguridad previsto para la visita papal, se implementarán modificaciones temporales en determinados servicios y estaciones ferroviarias.

Línea Mitre

El lunes 9 de noviembre, desde las 8:00, y el martes 10, desde las 16:00, los servicios circularán con recorridos reducidos, sin llegar a la terminal de Retiro, hasta que las autoridades de seguridad autoricen la normalización.

Durante estas franjas, los trenes circularán entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y José León Suárez/Bartolomé Mitre.

Además, las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero permanecerán cerradas al público desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 hasta el primer servicio del jueves 12 de noviembre.

Línea San Martín

El lunes 9 de noviembre, desde las 8:00, y el martes 10, desde las 16:00, los trenes circularán entre Villa del Parque y Dr. Cabred, sin llegar a la terminal de Retiro, hasta que las autoridades de seguridad autoricen la normalización del recorrido.

Estas modificaciones responden exclusivamente a las necesidades del operativo de seguridad y deberán ser tenidas en cuenta por los pasajeros al momento de planificar sus viajes.

Trenes Argentinos recomienda a los pasajeros consultar los cronogramas especiales de cada línea antes de viajar. Los horarios detallados de los servicios nocturnos, las frecuencias especiales, las últimas salidas y las modificaciones temporales estarán disponibles en los canales oficiales de la empresa.