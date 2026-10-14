Casa Rosada mantendrá el operativo previsto para la visita del Papa León XIV mientras aguarda una comunicación formal del Vaticano sobre la evolución de su salud y cualquier eventual cambio de agenda.

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En este marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseveró que la organización sigue en marcha, aunque sostuvo que la recuperación del pontífice, operado este martes por un adenocarcinoma pulmonar, tiene prioridad absoluta.

“No podemos perder días”, planteó la funcionaria al explicar que las áreas involucradas continúan con los preparativos mientras no exista una definición oficial. La eventual reprogramación permanece abierta ante el tratamiento que deba seguir el Santo Padre después de la cirugía. “Si hay que posponer, se pospone”, dijo la funcionaria en declaraciones televisivas.

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Vale destacar que el día previsto para le llagada del Papa al país ha sido decretado feriado nacional.

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