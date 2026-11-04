El Gobierno bonaerense presentó el operativo de seguridad que se organiza para el miércoles 11 de noviembre en Luján, el día en el que León XIV celebrará una misa a la que se espera que asistan millones de fieles. Además, el Papa visitará en Claypole el Cottolengo Don Orione.

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En el evento trabajarán unas 30 mil personas, entre voluntarios y personal de Seguridad y Salud. El gobernador Axel Kicillof, además leyó un mensaje de bienvenida para el Pontífice.

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV: queremos darle la bienvenida, agradecer su visita y transmitirle el cariño, el respeto y la esperanza con que lo recibirá todo el pueblo bonaerense”, afirmó el gobernador al presentar el operativo desde el Museo de Bellas Artes de Luján.

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En ese marco, Kicillof afirmó: "No se trata de una visita más, es un hecho histórico y un acontecimiento de enorme significado espiritual, humano y social. En este contexto tan complejo que atraviesa el país y el mundo, dominado por la incertidumbre, la desigualdad y la violencia, la palabra de León XIV adquiere un valor extraordinario”. “Frente al individualismo, su voz de enorme potencia nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, naturalizar la crueldad, ni construir una sociedad basada en la indiferencia y el abandono de los más vulnerables", añadió.

“Para los argentinos esta visita tiene además un significado muy especial: León XIV recoge y continúa el enorme legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes”, sostuvo el Gobernador, y señaló: “Francisco no pudo regresar a la Argentina, pero estamos seguros de que en estos días sus luchas, su recuerdo y su mensaje van a estar más vivos que nunca”. Estuvo acompañado del arzobispo Jorge Eduardo Scheinig; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Leonardo Boto.

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El Gobierno provincial desplegará dos dispositivos especiales para las visitas del Papa León XIV a Claypole y Luján, con un importante operativo sanitario, de seguridad y asistencia para garantizar el cuidado de los fieles. En total, contará con más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro de campaña y dos helicópteros sanitarios.

Por su parte, el arzobispo Scheinig remarcó: “La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones”. “Traigan a Luján el corazón cargado de peticiones y disfruten de este encuentro histórico donde la Virgen, el Papa y el pueblo creyente serán los protagonistas”, señaló.

En materia de seguridad participarán 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros y se dispondrá de más de 10.000 voluntarios. Además, el dispositivo incluirá más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para transmitir en vivo las actividades. Toda la información sobre el operativo podrá consultarse y descargarse desde la página https://visitadelpapapba.gba.gob.ar

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En tanto, Alonso sostuvo: "Junto con distintas áreas del gabinete provincial estamos planificando un operativo que va a reunir a alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios”. “El objetivo central es acompañar y asistir a los fieles para que puedan participar de esta jornada con todas las condiciones de seguridad y atención necesarias”, agregó.

“Esta jornada va a quedar en la historia de Luján y de la provincia de Buenos Aires: vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad. Trabajamos mucho para garantizar el acceso, facilitar la participación en la misa y brindar la mejor experiencia posible para todos y todas”, subrayó Boto.

Por último, Kicillof afirmó: “Estamos preparados para que aquí en Luján haya una inmensa movilización popular. La mejor manera de recibir a León XIV es escucharlo con atención, con respeto y con la voluntad de convertir sus mensajes en acciones concretas. Esperamos que su presencia sea un recuerdo emocionante y, además, una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y que queremos construir”. “Queremos darle las gracias por venir, por su compromiso y por recordarnos que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino”, concluyó.

Visita al Cottolengo

León XIV asistirá Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Avenida Lacaze 3963, en Claypole. El Sumo pontífice hará gran parte del recorrido en auto partiendo desde la Nunciatura Apostólica el lunes 9 a las 9:15 horas. Luego se subirá al Papamóvil durante las últimas 7 cuadras por Av. Lacaze a 20 km/h para contacto con los fieles.

El acceso es restringido al predio y únicamente con acreditación. Habrá un corte total en Avenida Lacaze (Ruta Provincial 4). La restricción abarca el tramo lindero al predio del Cottolengo y las últimas 7 cuadras del recorrido que el Papa realizará en el papamóvil. Las calles adyacentes al perímetro del Cottolengo estarán blindadas. Solo se permitirá el ingreso peatonal o vehicular a quienes posean acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o pases web oficiales.

Misa en Luján

La Misa con el Papa León XIV será el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.

El pontífice recorrerá con el Papamóvil la Avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta Plaza Belgrano.

Antes habrá vigilia y festival el martes 10 desde las 18:00 en Parque San Martín (Posta del Encuentro).

Desde el martes 10 a las 12:00 no se puede ingresar a Luján con vehículo. Se deberá dejar el auto en los estacionamientos habilitados y completar el trayecto a pie hasta la Basílica.