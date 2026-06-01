El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno provincial y sostuvo que el mandatario "vive en Narnia" al referirse a la situación económica del país.

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La respuesta llegó luego de que Milei compartiera en redes sociales imágenes de restaurantes, teatros y calles concurridas para sostener que existe una recuperación del consumo. Frente a ello, Bianco aseguró que el Presidente se informa a través de "los tuits de sus amigos" y cuestionó que tome esas publicaciones como reflejo de la realidad económica.

"Lo que está estallado no son las salas de cine y los restaurantes, sino el país, pero en el mal sentido", afirmó el funcionario, quien exhibió datos oficiales y privados sobre salarios, empleo, jubilaciones y consumo para respaldar su postura.

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Según detalló, los salarios registrados acumulan siete meses consecutivos de caída frente a la inflación. Además, citó un informe de la Universidad de Buenos Aires que indica que nueve de cada diez puestos de trabajo creados en los últimos años son precarios y de baja calificación.

Bianco también señaló que las jubilaciones mínimas perdieron poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y sostuvo que el endeudamiento de las familias se encuentra en niveles preocupantes.

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Funcionarios sin Mundial

Durante la conferencia, el ministro también ratificó una decisión adoptada por el gobernador Axel Kicillof de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Consultado sobre las versiones que indicaban que los integrantes del gabinete provincial no podrán viajar para presenciar los partidos de la Selección Argentina, Bianco confirmó la directiva.

"El gobernador nos pidió que alentemos a la Selección desde nuestras casas, desde nuestros espacios y desde los municipios que van a tener sus fan fest", señaló.

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Incluso reveló cuál será su caso particular: "A mí me van a encontrar viéndolo en Quilmes", aseguró.

La medida se enmarca en la decisión de la administración bonaerense de evitar viajes de funcionarios al exterior en un contexto marcado por la crisis económica y la disputa política con el Gobierno nacional.

En paralelo, la Provincia trabaja junto a la AFA para promover la instalación de pantallas gigantes y fan fest gratuitos en distintos municipios bonaerenses para seguir los encuentros de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.