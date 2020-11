La fundadora de Madres del Dolor, quien desde hace años lucha contra los hechos viales en toda la Argentina, volvió a denunciar la gran cantidad de picadas clandestinas en territorio bonaerense y apuntó contra la inacción y la falta de respuestas por parte de las autoridadades. En ese sentido, advirtió por la gran cantidad de corridas y choques que se produjeron en distintos puntos de la Provincia.

"La verdad que siento que grito para que me escuchen pero mis palabras se las lleva el viento. Vine 3 dias a la Costa para descansar y anoche no pude dormir por la cantidad de denuncias de picadas en toda la Provincia. Y yo no soy nadie. No soy funcionaria. Solo trato de ser puente de denuncias pero que alguien haga algo", lamentó este lunes la activista en declaraciones brindadas a LaNoticia1.com.

En ese sentido, la mamá de Kevin Sedano -el joven que tenía apenas 14 años cuando el 1 de mayo de 2002 fue arrollado, abandonado y asesinado por Eduardo Sukiassian a pocos metros de la Quinta de Olivos- denunció "picadas en la Costanera de Mar del Plata toda la noche y en la Ruta 3 donde hace pocos meses mataron a Tahiel" entre otras de las tantas corridas en territorio bonaerense.

"Este video me lo mandó el tio de Tahiel. 3 veces llamó al 911 para avisar. Solo fueron cuando hubo un muerto", señaló Perrone en alusión a una grabación enviada a esta redacción, donde los familiares del pequeño de 6 años que en septiembre murió atropellado durante una picada en Laferrere. En el video mostraron el saldo de choque como consecuencia de la picada que corría una moto.

"Las picadas son causante de choques durante todos los fines de semana frente al Parque Industrial de La Matanza. Una familia que venía de pasar el fin de semana en la casa de unos familiares fue víctima de un muchacho que venía corriendo una picada y que se los comió por atrás. Hoy hice denuncia tres veces pero la policía recién apareció cuando hubo un accidente", comentó indignado el hombre.

Cabe remarcar que en los últimos tres años hubo más de 6400 muertos por hechos viales en la Provincia. En el pasado mes de agosto, LaNoticia1.com dialogó con el Subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, quien aseguró que la seguridad vial "ya está en la agenda del Gobierno" aunque reconoció que "es muy difícil es determinar donde se va a realizar una picada, sobre todo en una Provincia tan grande".