En medio de un escenario donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en la provincia de Buenos Aires, el periodista Alejandro Pueblas, conocido por su trabajo en América TV y A24, denunció un grave intento de robo en su casa de Los Hornos, en La Plata.

El hecho ocurrió mientras él se había ausentado apenas unos minutos de la vivienda y su pareja permanecía adentro. “Aunque estoy acostumbrado a informar sobre casos de inseguridad, vivirlo en primera persona me conmocionó”, contó en diálogo con El Día.

Según relató, no es la primera vez que su propiedad sufre hechos delictivos, aunque sí la primera en la que había alguien dentro de la casa al momento del intento de robo. Aseguró además que él y sus vecinos tienen identificados a quienes suelen actuar en el barrio. “Es una zona liberada, como tantas del Conurbano. Vienen a diario. Ya sabemos quiénes son”, explicó.

Un ingreso forzado y un momento de pánico

Pueblas describió que los delincuentes aprovecharon el momento exacto en el que salió de su casa. “Pensaron que no estaba. Uno forzó el único lugar sin rejas, entró y vio que mi pareja estaba bañándose”, relató.

Ante la irrupción, la mujer logró encerrarse en el baño con un cuchillo mientras el intruso salió a buscar a cuatro cómplices para ingresar nuevamente.

El periodista regresó a los pocos minutos y se encontró con los ladrones en la puerta. “Los embestí con el auto. Tuve que chocarlos y salieron corriendo. Grité que estaba armado y se fueron”, contó.

“Fue la única manera de evitar que volvieran a entrar. Vi que tenían la intención de trepar la pared”, añadió.

Críticas al accionar policial

Pueblas cuestionó el rol de la Comisaría 3° de Los Hornos, a la que acusó de no presentarse pese a conocer a los delincuentes que operan en la zona. “Nunca aparecieron y ya los tienen identificados. Saben quiénes son y no hacen nada”, afirmó.

Sí destacó la rápida respuesta del comando: “Llamamos al 911 y estuvieron en dos minutos”.

También criticó la demora en las tareas periciales: “El episodio fue a las 15.00 y recién a las 21.00 vinieron a hacer las pericias. Para esa hora yo ya había cambiado la ventana, puesto la reja y limpiado todo”.

“Si estaban adentro de mi casa, moría yo o moría el delincuente”

Pueblas dijo estar alerta por la insistencia de los delincuentes en volver a ingresar. “Me llamó la atención porque por mi trabajo manejo información policial”, expresó.

Y cerró con una frase contundente: “Si estaban adentro de mi casa, moría yo o moría el delincuente. No me va a temblar el pulso para matar a alguien que entre a robar. Ese es el límite”.