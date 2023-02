Junto al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Innovación, el Ministerio de Desarrollo Social presentó "Volvé a Estudiar", para los titulares del Potenciar Trabajo que no hayan finalizado sus estudios.

Se trata de 777.520 titulares del programa que en la validación de datos contaron que no finalizaron los niveles educativos obligatorios pero tienen interés en hacerlo, informó el Gobierno nacional. Son 132.043 personas que no completaron el nivel primario y 645.477 que no terminaron la secundaria. Cabe destacar que el 60% de esa población son mujeres y más de la mitad tienen entre 18 y 39 años y cuidan un hijo.

Es así que desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz se anunció que contactarán a cada persona que dijo que quiere seguir estudiando, a través de Tina, la asistente por Whatsapp del gobierno nacional (11 3910 1010). Allí podrán ver la oferta educativa disponible en todo el país e inscribirse en la escuela que más les convenga.

Si el beneficiario elige estudiar, su única contraprestación será estudiar, tal como lo establece la resolución 121/2020 que creó el Potenciar Trabajo. Cada mes deberán notificar en su unidad de gestión que continúan sus estudios, y trimestralmente deberán enviar el certificado de alumno regular que les da su escuela.

Si en algún momento interrumpen su trayectoria educativa, pueden reincorporarse a la tarea socioproductiva o sociocomunitaria que realizaban anteriormente.