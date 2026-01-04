La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó este domingo la detención de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos y acusó al gobierno de Donald Trump de ir más allá de la lucha contra el narcotráfico para buscar el control de los recursos petroleros del país caribeño.

En un mensaje publicado en sus redes sociales tras recibir el alta médica tras una operación, Kirchner sostuvo que la acción de Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”. Según su visión, el operativo —que incluyó la captura del presidente venezolano y su traslado a Estados Unidos— no persigue restablecer la democracia, sino “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… a cara descubierta”.

Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

La expresidenta también cuestionó el uso de la llamada Doctrina Monroe y comparó la intervención con políticas de injerencia de Estados Unidos en la región que, dijo, han generado atraso económico y social en los países latinoamericanos.

El rechazo de Kirchner se enmarca en una reacción regional más amplia: líderes y gobiernos de varios países —como Chile, Brasil y México— han condenado el operativo estadounidense, al tiempo que otros lo apoyan o miran con cautela, en medio de un panorama de crecientes tensiones geopolíticas en América Latina por el papel de Washington en Venezuela.

En Argentina, el pronunciamiento se produce en un contexto político interno polarizado sobre la relación con la política exterior de la región y con posiciones diversas frente a Maduro y al rol de Estados Unidos. Este domingo, Cancillería ratificó el apoyo de del Goierno e Mieli a la intervención norteamericana tras la captura de Maduro y la calificó como "una medida necesaria".

Las principales frases que dejó Cristina Kirchner:

“Nadie puede negar que la administración Trump cruzó un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.”

“El secuestro ilegal de un presidente y su esposa generó muerte y alta inestabilidad en Venezuela.”

“Esto crea un peligroso precedente para violaciones de soberanía y apropiación de recursos por potencias poderosas.”

“El objetivo real de Trump no es restablecer la democracia, sino apoderarse de la mayor reserva de petróleo convencional.”