“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.

Y añade: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El aviso alcanza al sur de la Provincia está previsto para este domingo en horas de la noche.



