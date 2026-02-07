Volvió el alerta meteorológico a la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para este domingo que alcanza al sur del territorio bonaerense.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN.
Y añade: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
El aviso alcanza al sur de la Provincia está previsto para este domingo en horas de la noche.
