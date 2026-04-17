“El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h” apunta el parte del SMN.

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Ya añade: “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

El alerta rige para el este noreste bonaerense, y está previsto para las horas de la tarde y de la noche del sábado. Las condiciones tenderían a mejorar en las primeras horas del domingo.

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