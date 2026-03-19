Para este jueves, el SMN emitió un alerta amarillo para el sur y extremo sur de la Provincia por fuertes tormentas. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, señala el parte.

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Las condiciones recién tenderían a mejorar el viernes por la noche.

Por otro lado, para este viernes rige un alerta también por tormentas para toda la franja este del territorio bonaerense, norte, sur y parte de la costa.

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Mientras tanto, el SMN lanzó un aviso para el sábado para el norte de la Provincia por el mismo fenómeno.

Se viene un fin de semana pasado por agua.

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