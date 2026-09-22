El concejal del PRO de La Plata, Nicolás Morzone, protagonizó un cruce en redes sociales con el periodista Pablo Morosi, luego de que el cronista cuestionara una publicación del edil vinculada a su reciente enfrentamiento con dirigentes de Unión por la Patria.

Ads

“Digo yo, ¿a estos representantes les pagamos para esto?”, escribió Morosi al retomar una publicación de Morzone. El concejal respondió directamente: “¿Vos sos periodista, no? Solo te veo twitteando turismo mal contextualizado y cosas de El Día”.

Puede interesarte

Luego agregó: “Agarrá Google e investigá un poquito. No muerde. Periodismo se llama. Leé un poco. Entre ellos La Nación. Buscá apellido y el medio”.

Ads

Según informó La Plata 1, el intercambio se produjo casi dos semanas después de la polémica que Morzone había protagonizado en el Concejo Deliberante de La Plata, a partir de un cruce con la concejal de Unión por la Patria Gisella Di Dio y la dirigente Josefina Bolis, luego de que esta última se solidarizara con la edil y con vecinos de Arturo Seguí.

En aquella oportunidad, Morzone acusó a Bolis de ejercer un “pseudofeminismo selectivo”, sostuvo que Di Dio lo había amenazado durante una sesión y anticipó que su bloque impulsaría su expulsión del cuerpo y una denuncia penal. También negó haber calificado a Arturo Seguí como un “rancherío”.

Ads

La respuesta del concejal a Morosi llamó la atención por la trayectoria del periodista, que trabajó en distintos medios platenses y publicó numerosos trabajos en La Nación y 0221, especialmente sobre La Plata y la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, Morosi anunció este lunes la publicación de “Los secretos del ciudadano K. Biografía no autorizada de Kraiselburd”, un libro dedicado a Raúl Kraiselburd, histórico director del diario El Día. Según explicó el periodista, el trabajo fue realizado durante seis años e incluyó más de 300 entrevistas.

El anuncio del libro se produjo el mismo día del intercambio en redes, en el que Morzone le había recomendado al periodista que buscara sus antecedentes y trabajos publicados.