El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, cuestionó el impacto de la situación económica en los municipios del interior bonaerense y apuntó contra lo que consideró una contradicción entre quienes reclaman un Estado más chico pero luego exigen respuestas a los gobiernos locales.

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Durante una entrevista, el dirigente radical sostuvo que la baja del consumo está afectando a los comercios, las pymes y la actividad gastronómica de su distrito. "Si bien la última cosecha fue buena, el problema es que no hay consumo. El comercio está sufriendo mucho", planteó.

Flexas explicó que, ante las dificultades económicas, los municipios terminan absorbiendo demandas que antes eran atendidas por otros niveles del Estado. "El municipio es el único que termina dando la cara cuando la Nación o la Provincia no resuelven", afirmó.

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En esa línea, detalló que las comunas deben afrontar situaciones vinculadas a la asistencia social, la salud y los servicios básicos. "Hoy el Estado local debe intervenir activamente subsidiando alquileres, servicios básicos y asumiendo costos de salud por falencias de obras sociales como IOMA y la caída de programas nacionales de medicamentos como PAMI o Remediar", señaló.

Pero la frase que generó mayor repercusión estuvo vinculada al comportamiento de parte del electorado que acompañó al presidente Javier Milei en las últimas elecciones.

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"Es muy raro lo que pasa. Hay mucho votante que eligió la motosierra a nivel nacional, un antiestado, pero que a nivel local te exige y te pide absolutamente todo a vos", expresó el jefe comunal.

Flexas sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en la cantidad de Estado, sino en qué herramientas necesita cada comunidad para que sus vecinos puedan desarrollarse. "El objetivo es que la gente pueda tener autonomía y no depender permanentemente de la asistencia estatal", remarcó.

Flexas también se anotó para la Gobernación

Durante la nota a TodoProvncial Stream, el intendente de General Viamonte confirmó además su intención de competir por la Gobernación bonaerense en 2027. "Quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y siento que este es el momento", aseguró.

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El dirigente radical señaló que trabaja en un proyecto junto a un equipo integrado por exintendentes, legisladores y referentes universitarios, y volvió a cuestionar la falta de identidad bonaerense de las últimas gestiones provinciales.

También ratificó su postura a favor del desdoblamiento electoral y sostuvo que la Provincia debería discutir sus propios problemas sin quedar condicionada por la agenda nacional. "La única manera de que la Provincia salga adelante es cuando se discuta de verdad la Provincia", afirmó.