El 1º Candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, ya emitió su voto en una escuela de Vicente López y dio su visión de la jornada electoral:

“Es una jornada tranquila y todos venimos a expresarnos”, expresó.

“Yo voto por primera vez en este colegio, pero no he tenido ningún problema en cuanto a identificar el lugar y eso, y la votación es normal. La mesa mía me parece que í era la más concurrida, la que tenía más personas”.

“Espero que la participación, aprovechando que es un buen día, tenga niveles relevantes porque la participación de la gente es lo que permite que la democracia tenga mayor sustento y mayor fortaleza”, consideró el ex ministro de defensa.

“Creo que va a haber un buen nivel de participación, en los últimos días noté más ambiente para votar y en el caso del sector político, donde yo estoy, vi más interés, más ganas, más movilización”.

“La participación en las elecciones ha bajado a lo largo de los 40 años de democracia y eso muestra, en algunos casos, que por lo menos algunos están más cansados o esperan menos. Yo creo que lo central es el debate de cómo cambiamos lo que no nos gusta y la forma de cambiar lo que no nos gusta para los ciudadanos, para las personas de a pie, es a través de votos, participando y eligiendo”.

