La candidata a presidenta del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, votó a las 8.45 en el Colegio Don Bosco (Solís 252, CABA). “La verdad es que estamos culminando una campaña enorme que hicimos en todo el país, con Nicolás del Caño, con mis compañeros y compañeras del Frente de Izquierda Unidad, y centralmente muy contenta después de los debates, porque se demuestra que cuando hay instancias de equidad entre los candidatos, donde podemos contraponer las ideas, la izquierda tiene mucho para decir y es muy bien recibido”, dijo tras emitir su sufragio.

“Las expectativas se verán, creo que lo más importante es que hoy. Lo más importante es que hoy todos voten según sus convicciones, sin hacer caso a las campañas todo el tiempo, ni de salvadores individuales, ni votar con miedo, hay que votar con los valores que uno tiene, con las peleas que uno da todos los días, y creo que la izquierda ha dado muestras en todos estos años, siempre de qué lado está”, agregó la candidata.

Votó Myriam Bregman. Tras emitir el sufragio la candidata presidencial del @Fte_Izquierda sostuvo que "lo más importante es que hoy todos voten según sus convicciones"#Elecciones2023 #EleccionesEnTVP pic.twitter.com/BJsNbPQL4r — Televisión Pública (@TV_Publica) October 22, 2023

“Vamos a esperar los resultados con Nicolás y con todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda por la tarde, así que es un día largo hoy. En el cierre de campaña, estuvimos en la puerta de la fábrica Mondelez donde se acercaron trabajadores y trabajadoras de toda la zona norte y me decían que muchos no conocían las propuestas de la izquierda. La situación que está viviendo nuestro país preocupa muchísimo a la juventud, que son los problemas ambientales y que si nosotros no los planteábamos claramente no estaban en la agenda”, añadió Bregman.

Por último, sostuvo: “Hay que hablar de los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Fuimos los que hablamos de las jubilaciones, los que hablamos de los bajos salarios, los que hablamos de la realidad de la docencia. Un tema muy importante en nuestro país. A veces nos quieren hacer creer que hay dos o tres candidatos, acá hay cinco candidaturas y por eso hoy es el momento de votar con tus valores, con tus convicciones, con tus profundos pensamientos. Eso es lo que hay que votar hoy".