El Gobierno nacional confirmó, a través del sitio oficial de ANSES, la continuidad del programa Vouchers Educativos durante agosto de 2025. La asistencia, destinada a aliviar el gasto escolar de familias con hijos en instituciones privadas con aporte estatal, tendrá este mes un desembolso estimado cercano a los $20.000 por estudiante, correspondiente a la cuota de julio. El depósito se realizaría en la segunda semana del mes, aunque la fecha exacta aún no fue informada.

Ads

El esquema del beneficio no cambia: cubre hasta el 50% del valor mensual de la matrícula en colegios con financiamiento público y se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el adulto responsable. El monto final depende del nivel educativo del alumno y del porcentaje de subsidio estatal que recibe la escuela. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para colegios con un 80% de aporte estatal, el voucher puede llegar a $22.945 en primaria y $25.980 en secundaria. En instituciones con financiamiento total, las cifras rondan los $12.440 y $13.715, respectivamente.

Pese a la continuidad, no todas las solicitudes seguirán vigentes. Entre las causas más frecuentes de exclusión figuran:

No haberse inscripto dentro del plazo.

No cumplir con las condiciones socioeconómicas o educativas exigidas.

Presentar datos incorrectos.

Perder la condición de alumno regular.

Renunciar voluntariamente.

Fallecimiento del estudiante.

Detectarse irregularidades que contradigan los criterios de aprobación.

Quienes tengan dudas pueden ingresar a Mi ANSES y consultar en el apartado “Mis cobros”, o acceder a la plataforma oficial de Vouchers Educativos para ver el estado del trámite y los pagos. Este mes, al igual que en julio, el depósito figurará con la leyenda “ANSES” en la cuenta bancaria.

Ads

Requisitos para recibir el voucher:

El beneficio está dirigido a familias con hijos o menores a cargo de hasta 18 años, que asisten a escuelas privadas con al menos 75% de financiamiento estatal en los niveles inicial, primario o secundario. El ingreso familiar no debe superar los 7 salarios mínimos, vitales y móviles y el adulto responsable debe tener usuario activo en la app Mi Argentina.

También es necesario tener los datos personales y del grupo familiar acreditados en ANSES y contar con un CBU registrado. La inscripción 2025 cerró el 16 de mayo y quienes no se anotaron deberán esperar una nueva apertura, si es que el Gobierno la habilita.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los pagos se mantendrán hasta diciembre, aunque no adelantó si habrá actualizaciones en los montos ni pagos retroactivos. El programa, impulsado por la Secretaría de Educación, busca ser un alivio frente al aumento de cuotas y gastos escolares, aunque su impacto dependerá de la situación de cada familia y del presupuesto disponible.

Ads