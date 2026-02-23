Con el inicio de un nuevo ciclo lectivo, la cadena argentina COTO presentó su campaña “La vuelta al cole empieza en COTO”, con promociones y descuentos para que las familias puedan preparar el regreso a clases en un solo lugar.

La propuesta incluye mochilas, cartucheras y luncheras con personajes infantiles, además de opciones pensadas para estudiantes de nivel secundario. También hay un surtido completo de útiles escolares, con alternativas que buscan combinar calidad y precio.

En el rubro indumentaria colegial, la empresa ofrece guardapolvos, remeras, buzos, pantalones, calzas, shorts, camperas y calzado en los colores más elegidos para el inicio del año escolar.

Promociones hasta el 26 de febrero

Según informó la compañía, hasta el jueves 26 de febrero se podrán aprovechar:

Hasta 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de librería.

y en productos seleccionados de librería. 30% de descuento en mochilas y luncheras.

en mochilas y luncheras. 20% de descuento en indumentaria colegial.

Las promociones están disponibles tanto en sucursales físicas como en su tienda online, Coto Digital, donde se puede consultar el detalle de los productos incluidos y las condiciones de cada beneficio.

