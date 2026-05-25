Luego del 2,6% del mes pasado, que trajo alivio al Gobierno, mayo se presenta desfavorable con respecto a la lucha contra la inflación. En este sentido, la última semana mostró una aceleración en el ritmo de aumentos de alimentos y bebidas, lo que complica el objetivo oficial.

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En este sentido, las principales consultoras vaticinan un cierre de mes por encima del IPC de abril, generando más problemas en el Gobierno, que no logra apuntalar su principal caballito de batalla económico.

Según las empresas privadas, la inflación de mayo se ubicará por encima del 2,7% de acuerdo a sus proyecciones, arrastrado por el rubro más sensible: Alimentos y bebidas.

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Vale destacar que el Gobierno de Javier Milei estimó una inflación para todo 2026 del 10,1%. En abril los precios ya superaron esa marca ubicándose en el 12,3% acumulado en cuatro meses.

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