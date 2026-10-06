“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes”, señala el parte del SMN.

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“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, agrega.

El alerta rige para el miércoles y alcanza al norte de la Provincia de Buenos Aires. El fenómeno tendría lugar en horas de la tarde.

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