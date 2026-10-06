Vuelve el alerta meteorológico a la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de rango amarillo por tormentas para el miércoles para el norte bonaerense.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes”, señala el parte del SMN.
“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, agrega.
El alerta rige para el miércoles y alcanza al norte de la Provincia de Buenos Aires. El fenómeno tendría lugar en horas de la tarde.
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