Desde este lunes aumentará el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. La tarifa mínima pasará de $650 a $700 para quienes paguen con la tarjeta SUBE registrada o con medios de pago electrónicos.

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La suba fue confirmada por la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, y se suma al incremento aplicado en febrero. Con ambos ajustes, el boleto acumulará un aumento del 41% en pocas semanas.

Según explicaron desde el organismo, la actualización tarifaria busca “garantizar la sostenibilidad del sistema y fomentar la competitividad en el sector automotor”.

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Con el nuevo esquema, los valores de las líneas nacionales del AMBA se acercarán a los que rigen en otras jurisdicciones. Actualmente, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $681,85, mientras que en la Provincia alcanza los $832,57.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo es equiparar gradualmente los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad, aunque las tarifas seguirán siendo más bajas que las del sistema bonaerense.

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Cuánto costarán los boletos

A partir del lunes, los valores para las líneas nacionales del AMBA serán:

0 a 3 km: $700

3 a 6 km: $779,78

6 a 12 km: $839,86

12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71

Quienes utilicen la tarjeta SUBE sin registrar pagarán una tarifa más alta. En ese caso, el boleto mínimo llegará a $1.113.

Subsidios y beneficios

El Gobierno nacional continúa reduciendo el peso de los subsidios al sistema, aunque esta semana anunció una adecuación de esos aportes para garantizar el funcionamiento del servicio y cubrir los aumentos salariales acordados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hasta abril.

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También seguirán vigentes los descuentos de la tarifa social, que implican una reducción del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y trabajadores de casas particulares, entre otros.

A su vez, se mantiene el sistema de boleto integrado de la Red SUBE, que permite pagar el segundo viaje con un 50% de descuento y el tercero con un 75%. Ese beneficio continúa vigente en trenes, subtes y colectivos de la Ciudad, aunque desde el año pasado no incluye a las líneas provinciales.

Qué líneas aumentan

El incremento alcanza a 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires, entre ellas la 1, 8, 15, 21, 28, 29, 33, 37, 45, 57, 59, 60, 86, 92, 93, 96, 98, 100, 113, 129, 152, 168, 174, 176, 178, 180 y 194, entre otras.

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