La Municipalidad de San Cayetano informó sobre el estado de salud y la situación del intendente municipal, Miguel Ángel Gargaglione.

Según el informe divulgado desde el área de prensa, el jefe comunal continúa con su período de recuperación postoperatoria, y su evolución fue calificada como "muy favorable".

Con el propósito de asegurar una recuperación completa de su salud, la administración municipal solicitó formalmente al Concejo Deliberante la ampliación de su licencia médica.

Esta extensión de la licencia fue pedida hasta el 30 de diciembre de 2025, inclusive. La anterior fue solicitada a comienzos de noviembre.

Mientras dure esta ampliación de la licencia, y conforme a lo establecido en la normativa vigente, el concejal de Juntos por el Cambio, Alejo Christiansen, continuará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.

En agosto pasado, Gargaglione debió quedar internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral. Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al padecer una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria.

Posteriormente, tras ser intervenido del corazón durante la primera semana de octubre, el jefe comunal extendió su licencia para comenzar con el período de recuperación postoperatoria, el cual evoluciona de modo favorable.