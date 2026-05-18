El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, anunció la presentación de un proyecto de ley para regular la actividad de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa contempla la creación de un registro obligatorio, controles sobre las empresas y un sistema integral de asistencia estatal coordinado entre distintas áreas del Gobierno.

Ads

Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes, el funcionario explicó que el proyecto fue elaborado en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y surgió tras la participación de la Provincia en debates internacionales sobre las condiciones laborales de repartidores y trabajadores de aplicaciones.

“Ante la ausencia del Estado nacional en la OIT, la provincia de Buenos Aires viene trabajando el tema”, sostuvo Correa, quien remarcó que la propuesta busca garantizar derechos laborales frente a lo que definió como una “pseudomodernización laboral” impulsada por el Gobierno nacional.

Ads

El proyecto establece la creación de un “plan integral” que involucrará a los ministerios de Trabajo, Seguridad, Gobierno, Salud y Transporte. Según explicó el ministro, la intención es darle al Estado una presencia transversal en una actividad que hoy carece de regulación específica y de información oficial sobre la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el sector.

Uno de los ejes centrales será la puesta en marcha de una plataforma digital vinculada a Mi PBA, desde donde se buscará generar una base de datos de trabajadores de aplicaciones. “Hoy no tenemos datos fehacientes”, advirtió Correa, quien señaló que el registro permitirá diseñar políticas públicas específicas para el sector.

Ads

La iniciativa también contempla la implementación de botones de pánico integrados al sistema provincial. En casos de accidentes en la vía pública, el mecanismo notificará automáticamente al Ministerio de Salud, mientras que otro dispositivo estará destinado a situaciones de inseguridad durante horarios nocturnos y conectado con el Ministerio de Seguridad.

Además, el proyecto obliga a las empresas de plataformas a transparentar los registros laborales y garantizar cobertura de seguros frente a accidentes y enfermedades laborales. El ministro cuestionó que actualmente las compañías “no plantean absolutamente nada” respecto a la registración de los trabajadores.

Otro de los puntos destacados es la recuperación de las facultades de inspección laboral por parte de la Provincia. Correa sostuvo que la “pseudomodernización laboral” impulsada a nivel nacional limita el poder de policía de las provincias, por lo que el proyecto busca reafirmar esas competencias.

Ads

La propuesta también pone el foco en las denominadas “tiendas ocultas” o “tiendas invisibles”, centros logísticos desde donde operan las aplicaciones de delivery y que, según el funcionario, hoy funcionan “en total anonimato”. En ese sentido, se prevén controles vinculados a higiene, seguridad y condiciones laborales.

Por último, el titular de la cartera laboral adelantó que el sistema podría incorporar beneficios asociados a Cuenta DNI y acuerdos con el Banco Provincia, además de integrar información sobre documentación vehicular y registros de conductores mediante la participación del Ministerio de Transporte.

“Tenemos una Constitución provincial y un artículo 39 que consagra los derechos de los trabajadores”, afirmó Correa, quien defendió el rol del Estado bonaerense frente al avance de modelos laborales que, según sostuvo, precarizan las condiciones de empleo en las plataformas digitales.