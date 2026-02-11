El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, expresó su rechazo a la reforma laboral promovida por el gobierno nacional de Javier Milei y confirmó que participará de la movilización convocada en defensa de los derechos de los trabajadores.

“Junto al gobernador Axel Kicillof y la columna de compañeras y compañeros de MDF, acompañaremos la movilización y lucha de las y los trabajadores y trabajadoras contra la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno Nacional”, manifestó el funcionario provincial.

"Junto al gobernador @Kicillofok y la columna de compañeras y compañeros de MDF, acompañaremos la movilización y lucha de las y los trabajadores y trabajadoras contra la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno Nacional."



— Walter Correa (@waltercorreaok) February 11, 2026

De esta manera, Correa se sumó a las críticas que distintos sectores del sindicalismo y del oficialismo bonaerense vienen formulando contra el proyecto de reforma laboral, al que califican como un retroceso en materia de derechos adquiridos.

La convocatoria contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof y dirigentes del espacio político MDF (Movimiento Derecho al Futuro), en el marco de una jornada de protesta que busca expresar el rechazo a las modificaciones impulsadas por la administración de Milei.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma apunta a modernizar el sistema laboral y fomentar la generación de empleo. Sin embargo, desde la Provincia advierten que las medidas implican una flexibilización de las condiciones de trabajo y una pérdida de derechos para los trabajadores.

