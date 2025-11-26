La empresa de electrodomésticos Whirlpool cerró las puertas de su fábrica en el parque industrial de Fátima, localidad del partido de Pilar, y despidió a 220 trabajadores.

Tras comunicarle a los trabajadores la sorpresiva decisión, la compañía de electrodomésticos que había inaugurado esa instalación en 2022, comenzó a negociar con la Unión Obrera Metalúrgica el paquete de salida, que incluirá la indemnización correspondiente más un plus.

La decisión de la compañía responde a una caída en las ventas por la crisis económica y por la apertura de importaciones.

Ya en 2024 la empresa había cesanteado a 60 contratados y suspendió a otros. Ahora la medida impacta en unas 220 familias e incluyó tanto al personal de producción como a otros sectores vinculados con la operatoria de la planta.

La marca mantendrá su oficina comercial sobre la ruta 8 y de distribución en el país, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando alrededor de 110 personas.

Ignacio Cabezas, trabajador de Whirlpool, contó que él y sus compañeros recibieron la noticia este miércoles, en una reunión con los directivos que se realizó en el comedor de la planta. “Hasta ayer veníamos produciendo normal, y hoy de golpe fue el cierre de la planta. El director nos dijo que bajó el volumen de venta, estamos sobre stockeados”, indicó en diálogo con Agenda Propia. Y agregó: “Se nos comentó que es más barato traer de afuera el producto y venderlo, no quieren fabricar más en la Argentina”.

En julio de 2022 Whirlpool había anunciado una inversión de 50 millones de dólares para la inauguración de esta planta en Pilar. Con 30.000 m2 de superficie cubierta, la fábrica, pasó a ser la más moderna de su tipo en el mundo y empleaba a más de 400 personas de forma directa y a más de 1000 de manera indirecta.