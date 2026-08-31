Ya está en el país la comitiva del Vaticano para definir detalles de la visita del Papa León XIV
La delegación analizará los distintos escenarios en los que podrían realizarse las actividades que encabezará el Sumo pontífice, que estará en Argentina en noviembre.
Este domingo llegó a la Argentina una comitiva del Vaticano para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV, que se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre.
La delegación de la Santa Sede aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires a las 18.30 y se trasladó a un hotel porteño ubicado en la Avenida del Libertador al 400. Efectivos policiales acompañaron el el recorrido, en un operativo que también incluyó un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal.
En el marco de su estadía de tres días en el país, la comitiva recorrerá junto a representantes del Gobierno Nacional los distintos escenarios previstos para las actividades que encabezará el Sumo pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
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