Este domingo llegó a la Argentina una comitiva del Vaticano para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV, que se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La delegación de la Santa Sede aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires a las 18.30 y se trasladó a un hotel porteño ubicado en la Avenida del Libertador al 400. Efectivos policiales acompañaron el el recorrido, en un operativo que también incluyó un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal.

En el marco de su estadía de tres días en el país, la comitiva recorrerá junto a representantes del Gobierno Nacional los distintos escenarios previstos para las actividades que encabezará el Sumo pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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