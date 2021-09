La cartera a cargo de Carla Vizzotti estableció en un comunicado "la posibilidad de coadministrar las vacunas contra COVID-19 junto con cualquier otra vacuna del CNV (calendario nacional de vacunación), pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis".

La decisión de Salud siguió a una recomendación de CoNaIn, el organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los definidores de políticas para tomar decisiones sobre aspectos relacionados con inmunización basados en la evidencia y/o en el estudio de la epidemiología local.

Daniel Stecher, secretario de CoNaIn y director de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), dijo a Télam que cuando se administran diferentes tipos de vacunas hay que respetar un intervalo para evitar eventos adversos, pero también hay otras "que se coadministran con el objetivo mejorar la vacunación".

Stecher agregó que "con las vacunas Covid, al ser nuevas, por precaución se decidió separarlas de otras por al menos 14 días. Ahora, al conocerlas cada vez más, ya sabemos cuáles son los efectos adversos posibles".

Exactamente "por eso se decidió no tener en cuenta estos intervalos y se determinó que no hay contraindicación con otras vacunas. Igual se realizará una vigilancia para que no haya novedades en esto", advirtió.

El comunicado del Ministerio de Salud insistió con que "las vacunas son una herramienta fundamental para la salud de toda la población y lograr óptimas coberturas en los esquemas de vacunación disminuye el riesgo de resurgimiento de enfermedades, así como sus complicaciones y muertes", indicó el comunicado.

"En nuestro país, la vacunación es gratuita y obligatoria, y es el Estado Nacional el responsable de adquirir los insumos necesarios y generar los lineamientos correspondientes para implementar, en el marco de la articulación federal, la vacunación en todas las etapas de la vida y en todo el territorio nacional", expresó el Ministerio de Salud.

A partir de la estrategia de inmunización implementada con el CNV, el país se mantuvo libre de poliomielitis, rubéola y sarampión, y controló otras enfermedades inmunoprevenibles.