La Libertad Avanza atraviesa una fuerte tensión interna en Navarro, donde la concejal Soledad Lozano decidió abandonar el bloque libertario y continuar su mandato desde un espacio propio.

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La dirigente, que participó del armado inicial de La Libertad Avanza en el distrito, comunicó su decisión a través de un comunicado en el que marcó diferencias con la conducción local y con la metodología de trabajo que adoptó el espacio.

“No me voy de las ideas. Me aparto de una forma de hacer política con la que ya no me siento representada”, sostuvo Lozano al explicar los motivos de su decisión.

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La concejal confirmó que continuará ocupando su banca hasta completar el mandato, aunque lo hará por fuera de la bancada de LLA. Según explicó, buscará concentrar su tarea legislativa en las demandas y necesidades de los vecinos de Navarro.

La particularidad del caso es que Lozano no planteó un alejamiento de las ideas libertarias ni del Gobierno nacional. Por el contrario, ratificó su respaldo al presidente Javier Milei y al ideario de La Libertad Avanza.

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Sin embargo, desde La Libertad Avanza Navarro difundieron un comunicado en el que tomaron distancia de la edil y remarcaron que su salida fue una decisión personal.

“Ya no forma parte de La Libertad Avanza ni nos representa institucionalmente”, señalaron desde el espacio local, al tiempo que indicaron que desconocen la denominación que tendrá el bloque propio que conformará Lozano.

Además, LLA Navarro aclaró que las decisiones, declaraciones y votaciones de quienes ya no integran su bloque no representan al espacio político.

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Mientras Lozano sostiene que se aparta de una determinada forma de hacer política pero mantiene sus convicciones libertarias, la conducción local dejó en claro que la concejal ya no habla en nombre de La Libertad Avanza.

De esta manera, el Concejo Deliberante de Navarro tendrá a Lozano ejerciendo su banca desde un espacio propio, en medio de un quiebre que expuso diferencias entre la edil y la conducción local de La Libertad Avanza.