El diputado provincial Fabián Luayza mantuvo un encuentro con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Roberto “Mata” Rodríguez, para analizar la situación económica actual y su impacto en los trabajadores del sector.

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De la reunión también participó la diputada Viviana Romano. Durante el intercambio, los dirigentes coincidieron en su preocupación por la crisis de la actividad comercial, la caída del consumo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos meses.

“El poder adquisitivo de los trabajadores sigue sin mostrar signos de recuperación. Ayer se conoció el número de inflación que supera los 3 puntos en marzo. Esta cifra es alarmante, porque la inflación golpea muy fuerte a los trabajadores y destruye sus salarios”, sostuvo Luayza.

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Hoy nos reunimos con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Roberto “Mata” Rodríguez.



Analizamos la situación económica actual , con énfasis en la crisis de la actividad y la fuerte caída del poder de compra de los… pic.twitter.com/tvl13fhPQs — Fabian Luayza (@fabianluayza) April 15, 2026

En esa línea, el legislador remarcó que, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan once meses consecutivos de caída, incluso en rubros esenciales como alimentos.

“Con la inflación en franco ascenso y el desplome de todas las variables de la actividad económica, ya no está claro para qué hicimos como sociedad semejante esfuerzo en estos dos años. Es necesario empezar a construir una alternativa que proteja a los trabajadores y la industria nacional”, afirmó.

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El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela nuclea a trabajadores del sector mercantil de los tres distritos y es una de las principales organizaciones gremiales de la región.