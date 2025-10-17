El Gobierno Nacional oficializó el lanzamiento del Registro Único Nacional de Automotores (RUNA), una nueva plataforma digital que permite inscribir vehículos 0 kilómetros sin necesidad de acudir a los registros seccionales.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 745/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva herramienta ya se encontraba operativa desde febrero para motos, pero ahora se amplía su alcance a automóviles. Entre sus principales beneficios, el RUNA ofrece un descuento del 20% en el trámite, reduce costos operativos y simplifica el proceso de inscripción, que podrá realizarse de forma completamente remota.

Desde el Ministerio de Justicia detallaron que las concesionarias estarán habilitadas para entregar directamente las chapas patente a los nuevos propietarios. Una vez finalizado el trámite digital y abonado el arancel correspondiente a través del sitio web, el titular recibe el título del auto por correo electrónico y la cédula verde a través de la aplicación Mi Argentina.

De esta manera, el comprador podrá retirar su vehículo en la concesionaria, ya con las chapas colocadas y listo para circular, sin trámites presenciales ni demoras administrativas.

