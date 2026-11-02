La empresa Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar durante noviembre entre Buenos Aires y Mar del Plata, y otros distritos del interior bonaerense.

Ads

Los boletos ya se encuentran disponibles tanto en la página web oficial de la empresa como en las boleterías habilitadas de las estaciones.

Mar del Plata - Buenos Aires

El servicio de larga distancia mantiene distintas frecuencias según el día de la semana, con modificaciones en los horarios de salida y regreso debido a los trabajos que se realizan sobre las vías.

Ads

De lunes a viernes, los trenes parten desde la estación Constitución a las 7.30, con paradas en todas las estaciones intermedias. Además, los lunes y viernes se agrega una salida a las 14.17.

Durante los sábados, los servicios salen a las 7.32 y 14.32, mientras que los domingos las partidas están previstas para las 7.52 y 14.52. En ambos casos, estos trenes realizan el recorrido directo desde Constitución hasta Mar del Plata.

Ads

Para el regreso, de lunes a viernes hay una salida a las 14.21 y otra a la 1.11, esta última únicamente los lunes y viernes. Los sábados, los trenes parten desde Mar del Plata a la 1.11 y 14.36, mientras que los domingos lo hacen a la 1.11 y 14.57. Todos los servicios de regreso cuentan con paradas intermedias.

A estas frecuencias se suma un servicio adicional directo los viernes, que sale de Constitución a las 17.08 y regresa desde Mar del Plata los domingos a las 22.53.

Desde la empresa explicaron que los martes, miércoles y jueves no hay servicios debido a las obras de renovación y mantenimiento del tendido ferroviario que se llevan adelante en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del recorrido.

Ads

Cuánto cuestan los pasajes y cómo comprarlos

Los boletos para viajar entre Constitución y Mar del Plata tienen valores desde los $28.700 en primera clase y $34.500 en pullman.

La compra puede realizarse de manera online a través de la web o presencialmente en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, además de las boleterías habilitadas en distintas estaciones intermedias.

Una de las novedades de noviembre es la incorporación de alternativas de financiación para las compras por internet. A través de Mercado Pago, los usuarios podrán abonar en tres cuotas fijas sin interés para operaciones de entre $60.000 y $120.000, mientras que las compras superiores a $120.000 podrán financiarse en seis cuotas.

En las boleterías, por su parte, se mantendrán las modalidades de pago en efectivo o en un solo pago.

También habilitaron la venta para Rosario, Bragado y Junín

La comercialización de pasajes para noviembre incluye otros destinos de larga distancia. Entre ellos se encuentran Rosario, Bragado y Junín.

El servicio a Rosario tiene una frecuencia diaria, con salida desde Buenos Aires a las 19.55 y regreso desde la ciudad santafesina a las 4.48. Los pasajes cuestan desde $13.500 en primera clase y $16.000 en pullman.

En el caso de Bragado, hay tres servicios semanales desde la estación Once, los lunes, miércoles y viernes a las 18.35. El regreso se realiza los mismos días a la 1.50. Las tarifas comienzan en $9.700 para primera clase y $11.500 para pullman.

Por último, el tren a Junín circula todos los días. Sale desde Retiro a las 18.15 y regresa a la 1.10 de lunes a sábados, mientras que los domingos y feriados parte a la 1.31.

Por otra parte, Trenes Argentinos anticipó que próximamente habilitará la venta de pasajes para la temporada de verano. Los usuarios podrán consultar las próximas novedades, los horarios y las tarifas a través de los canales oficiales de la empresa.