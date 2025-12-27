Se agravó el saldo del violento choque frontal ocurrido este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores. Con el correr de las horas, se confirmó la muerte de una segunda persona, por lo que el siniestro dejó dos víctimas fatales y al menos dos heridos, entre ellos una adolescente.

Ads

El accidente se produjo entre los kilómetros 226 y 228 de la traza, cuando por causas que aún se investigan una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok colisionaron de frente. En el lugar murió el conductor del utilitario, Eduardo Basilio Diaduch, mientras que por la tarde se confirmó el fallecimiento de su acompañante, Cecilia Sosa, ambos oriundos de Berisso.

Puede interesarte

En la Kangoo viajaba además una adolescente de 13 años, quien sobrevivió al impacto pero sufrió heridas de consideración. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece internada.

Ads

En tanto, la conductora de la Volkswagen Amarok, Caro Márquez Eloy, domiciliada en Olavarría, también resultó herida y fue derivada al mismo centro de salud. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Tras el choque, trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, personal de Policía Vial, Corredores Viales y equipos médicos. Como consecuencia del operativo, la Ruta 3 permaneció totalmente cortada durante varias horas y recién fue liberada cerca del mediodía.

Ads

La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores y fue caratulada, en principio, como doble homicidio culposo, mientras se avanza con las pericias para determinar las responsabilidades del hecho.