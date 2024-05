Luego de que se lanzara oficialmente el espacio “Patria y Futuro” con el objetivo de respaldar la conducción de Axel Kicillof y distinguirse de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque brindó una nota en la que destacó el rol del Gobernador de la Provincia en el peronismo nacional. La entrevista fue difundida a última hora del domingo en un canal de streaming conducido por Federico Simonetti y las repercusiones no tardaron en llegar y este lunes Máximo Kirchner llamó a unir las elecciones del PJ bonaerense con las nacionales.

“Yo no veo interna, hay que bancar a Axel. Venimos de una catástrofe, esto es como tirar una bomba atómica y decir che que quedó: quedaron 19 provincias, quedaron cinco, seis, siete, no sabemos, por qué te levantas un día son cinco, otro día son siete, seis, no sé y cada vez más o menos, es la realidad del peronismo hoy”, reflexionó sobre la situación del peronismo a nivel nacional.

En esa línea, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense resaltó el liderazgo de Axel Kicillof: “Bueno, una de esas seis o siete provincias, es la provincia de Buenos Aires que, casualmente tiene el 40% del padrón; y es el corazón históricamente del peronismo. Bueno, ¿Qué hacemos con ese compañero?”.

Y continuó: “Que además presenta las mayores asimetrías en términos sociales, aporta el 40% del producto, recibe el 22 de Copa y tiene un loco como Milei en frente. ¿Qué hacemos con el compañero Axel? Lo acompañamos, lo apuntalamos o lo esmerilamos y jugamos a la difusa. Me parece que es muy simple, me parece que la política está más clara que nunca”.

“Es como todo, si nosotros queremos leer la realidad a partir de de la mirada particular de cada uno y no pensar en el beneficio del conjunto, fundamentalmente de las mayorías populares, nos podemos perder en algún laberinto de la vanidad, pero creo que es tiempo de entender cuál es la discusión de fondo”, aseveró.

Y detalló: "No estamos en una situación de bonanza, si no estamos en un en un momento de reconstrucción desde la ruinas, donde la provincia de Buenos Aires tiene que ser el pilar fundamental de de esa reconstrucción, porque si vos mirás el resto de las provincias más pobladas de la Argentina, no están en manos del peronismo, hoy hemos perdido; entonces me parece suicida no estar bancando a viva voz Axel en este momento”.

Consultado por cómo UxP elegirá a su próximo candidato, respondió: “Yo creo que lo va a definir la realidad. No sé cómo se va a expresar esa realidad, si es en un proceso electoral o en un interna”. Y reforzó: “¿Cómo va a ser a futuro? No lo sé, lo que me parece es que es más que ir a sacar la sortija de la conducción. Cuando digo que va a determinar la realidad es porque hoy hay una situación política en Argentina, hay una tensión, una confrontación”.

“Hay un factor como Milei que reordena y también está Axel que claramente emerge, en este en este derrumbe, como una figura sólida, como un compañero trabajador, humilde y empático. Con una serie de atributos que yo diría de mínima, no son desdeñables”, amplió y aseveró: “Esto es fácil, el que le acierta a la política va a ser el que conduzca, no se autoproclama, lo define el pueblo”.

E inmediatamente aclaró: “Es muy pronto, es muy pronto, pero bueno es natural”. Y relató: “A veces vamos a los actos y la gente empieza a cantar y eso porque hay una necesidad y hasta una sensación de cierta de cierto orfandad, así que hay que ver ahora en esta circunstancia, que es lo mejor o quién finalmente puede en este momento tomar el bastón de mariscal”.

Continuando en la comparativa con la gestión de Milei declaró: “La provincia invierte en política alimentaria y escolar 52.000 millones de pesos por mes, proyectado anual son 600.000 millones. El gobierno nacional tiene presupuestado ahora, determinado por la ministra, porque no hay presupuesto, es el prorrogado del año pasado, pero la estimación que ellos tienen para este año es de 47.000 millones de pesos para todas las provincias, para todo el año. O sea, es menos de la inversión nuestra en un mes".

Y resaltó: "Aparte de eso está toda la asistencia a comeros comunitarios y demás, pero bueno, aumenta todos los días. Tenemos que cambiar esta política, si o si, yo creo que en Argentina entró un tiempo de descuento, por más compromiso, buena voluntad, decisión política de Axel, y nuestra. Si no le torcemos el brazo a Milei, el panorama será ciego".

Para finalizar, Larroque enumeró lo central a tener en cuenta para reconstruir el espacio y dijo: "El número uno es defender al pueblo, lo cual implica enfrentar a Milei. Organizar a la militancia. Cuidar a Cristina, me parece que eso es central porque los enemigos ocultos siempre están agazapados para ir por ella. Bancar a Axel. Y reconstruir un proyecto nacional en Argentina. Me parece que esos son los puntos que nosotros tenemos que encarar.