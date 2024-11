"Desgraciadamente, veo a Cristina cooptada por un grupo de cincuentones pelotudos de La Cámpora que no dejan sus privilegios, que laburan para adentro”, lanzó el ex alcalde de Hurlingham y ex Ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández, Juan Zabaleta.

En declaraciones radiales, y en medio de la fuerte interna opositora, el dirigente del conurbano se pronunció acerca del entorno de la líder de la única lista que quedó en pie en el PJ luego de la baja de la nómina que encabezaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

“Cristina es una mujer que está en la historia del peronismo, sin ninguna duda. Me parece que tiene como desafío abrir una mesa amplia, muy amplia, de discusión vinculada a ese peronismo del siglo XXI. Hay que poner arriba de la mesa de cara a los argentinos, que tiene que defender el trabajo, luchar contra la inseguridad, luchar contra la droga, el narcomenudeo... Todo eso no está”, sostuvo.

“Quintela se animó a dar un debate interno y lo rayaron por todos lados. Este mundo es el mundo de los mortales, no hay nadie que sea inmortal y todos estamos en un debate y una discusión permanente para la sociedad”, aseveró Zabaleta, recalentando otra vez la interna.