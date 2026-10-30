"Este edificio no se mantiene de la noche a la mañana sino que es de todo un trabajo durante todo el año con obras y mejoras en las estructuras edilicias. Este espacio nació hace muchos años como un establecimiento social, de encuentro y divertimento de la ciudadanía. Luego fue parte del HCD de Tigre hasta que la visión de un gran Intendente como Ricardo Ubieto que pensó y lo transformó en un museo de arte figurativo que representa la historia argentina desde los siglos XVIII, XIX y XX", dijo Julio Zamora.



Y agregó: "Cualquiera que pasea por el Delta contempla este icónico establecimiento, miles de vecinos y turistas visitan tanto las obras permanentes como las transitorias. Este es un espacio que expresa la cultura nacional y que, de alguna manera, fue tomando diversas formas a lo largo del tiempo con distintos artistas de renombre que estuvieron en estas salas".

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En el transcurso de la noche los presentes disfrutaron de una recepción y música en vivo. En el comienzo del acto oficial brindó unas palabras el padre Cote Quijano de la parroquia Inmaculada Concepción y luego se proyectó un video que relató la historia y el crecimiento cultural del establecimiento de arte. Momento después, se formalizó la entrega de distinciones a personalidades como: Amanda Zocchi Ubieto, Sonia Decker - quien colaboró con el ex intendente Ricardo Ubieto en la confección del acervo cultural - y la presidenta de la AAMAT, Telma Castro, que efectuó la donación de un cuadro de parte de la entidad; como así también se distinguió al personal que lleva 20 años al servicio del MAT.

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