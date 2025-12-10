“Nuestro mensaje es de unidad y de saldar las diferencias de manera razonable y mediante el diálogo. Debemos transitar este período que es de mucha zozobra para las familias. Hay un Municipio que seguirá manteniendo sus políticas públicas sociales gracias a que hace muy poquito días el Honorable Concejo Deliberante nos apoyó con el presupuesto. Hay un Estado local que va a tener una labor de cuidado de la comunidad", dijo Julio Zamora en el marco del Día de la Virgen.

Y con respecto a la jornada, sostuvo: “Es una fiesta popular y de todos los vecinos, con un mensaje muy cálido del obispo Pizarro y del padre Cote quienes, como nosotros, trabajan por la unidad y para saldar diferencias mediante el diálogo”.

La actividad comenzó en horas de la tarde en la parroquia Inmaculada Concepción, con la procesión a pie de la Virgen María hasta las calles Lavalle y Paseo Victorica, lugar donde se realizó la Santa Misa, a cargo del obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro. Asimismo, participó de la ceremonia el párroco de la Inmaculada Concepción, José Luis "Cote" Quijano y representantes eclesiásticos de distintas localidades de la Provincia y de la Prefectura Naval Argentina.

“Acompaño desde hace 10 años la celebración que fue creciendo enormemente. A pesar de que las circunstancias sociales son complejas, la congregación de las personas se va dando con mayor número y las embarcaciones que acompañan en la procesión náutica cada vez son más. El éxito está en poder establecer un vínculo honesto con el otro y caminar juntos”, resaltó Quijano.

