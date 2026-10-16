Julio Zamora formó parte del Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 (World Mayors Dialogue), en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, República Popular China. El Intendente fue invitado como ponente para compartir la experiencia del distrito en materia de preservación del patrimonio cultural y natural, se informó oficialmente.

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Bajo el lema “Preservar y transmitir la cultura de las antiguas capitales y promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones urbanas”, el encuentro reunió a representantes internacionales para intercambiar experiencias sobre la protección del patrimonio, el desarrollo sostenible y la construcción de ciudades que preserven su identidad histórica y cultural.

“Quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro internacional, que nos permite compartir con ciudades de todo el mundo la historia y la identidad de Tigre, así como el trabajo que llevamos adelante para preservar nuestro patrimonio cultural y natural. Estos espacios de intercambio nos enriquecen y nos permiten conocer otras experiencias para seguir construyendo un desarrollo que respete y valore nuestra identidad”, destacó Julio Zamora.

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El jefe comunal participó del diálogo denominado “Protección, herencia, innovación y utilización sostenible del patrimonio cultural urbano”, donde presentó la historia de los clubes de remo de Tigre y su importancia para la identidad local, junto con las políticas de preservación del Delta del Paraná.

Durante su exposición, destacó el vínculo histórico entre la ciudad y el remo, una tradición que se remonta a fines del siglo XIX y que se consolidó con la llegada de inmigrantes europeos, quienes fundaron instituciones deportivas y sociales que continúan formando parte de la comunidad.

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