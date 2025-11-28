"Vemos cómo las familias se divierten al calor del festejo de cierre de año. Estos son polideportivos que funcionan y le dan alegría a los vecinos de Tigre. Dialogamos con los presentes en un marco de celebración y vamos a seguir así en todos los centros deportivos del Municipio", sostuvo Julio Zamora.

Ads

Y agregó: "Tenemos 19 polideportivos en el Municipio de Tigre que significan inclusión e integración para la comunidad a través del deporte para todas las edades".

La jornada contó con diferentes temáticas donde niños, jóvenes y adultos mayores demostraron lo aprendido durante el 2025. Se expusieron disciplinas de campo como folklore, yoga, GAP, EID Fútbol, EID Vóley, EID Básquet, Danza Jazz, Gimnasia Artística, Taekwondo, Ritmos, EID presco, zumba, bachata, entre otras.

Ads

Ads