Un hombre murió en Zárate luego de caer desde el techo de una propiedad hacia el interior de una cochera. El episodio ocurrió durante la noche en un inmueble situado sobre la calle General Paz al 1100, entre Sarmiento y Quirno, en una zona céntrica de la ciudad.

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De acuerdo con la información publicada por Enlace Crítico, la víctima cayó desde una altura aproximada de seis metros. El impacto le provocó la muerte, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la caída.

Investigan las circunstancias de la muerte

Tras el episodio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho. La Policía y la Justicia trabajan para reconstruir lo sucedido y determinar qué circunstancias rodearon la caída.

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Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer qué hacía el hombre en el techo de la propiedad y cómo se produjo el desplome hacia el sector de la cochera.

Por el momento, no se difundieron oficialmente datos sobre la identidad y la edad de la víctima, ni se brindaron detalles adicionales sobre la secuencia previa al desenlace fatal.

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La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido en el inmueble de General Paz y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre.