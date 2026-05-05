El Gobierno Nacional envió un proyecto a la Cámara de Diputados que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zona Fría.

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El texto acota la “zona fría”, que en el año 2021 –durante el Gobierno de Alberto Fernández– se amplió de manera considerable.

Hasta aquel año, el beneficio consistía en el establecimiento de tarifas diferenciales, equivalente al 50% de la tarifa plena, para los usuarios de la Región Patagónica, el departamento Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna.

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Con la sanción de la ley, en 2021, se amplió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de noventa municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

El nuevo proyecto retrotrae esa ampliación y solo los mantiene en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

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De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos).

La iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

"El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

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